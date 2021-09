Neue App holt die Römerzeit in Schwabmünchen in die Gegenwart

Plus Graben, Würfeln und Brennen: Beim Römertag im Schwabmünchner Museum war einiges geboten. Der Stifter der neuen Rapis-App zeigt sich begeistert. Was sie alles kann.

Die Römersiedlung Rapis ist im Schwabmünchner Museum (Mugs) wieder ein wenig mehr in den Vordergrund gerückt. Im Zuges des "Römertages" am vergangenen Sonntag - aus dem wohl "Römerwochen" werden könnten, hat Museumsleiterin Sabine Sünwoldt und ihr Team die neue Errungenschaft des Mugs vorgestellt: die Rapis-App. Mit dieser digitalen Anwendung wird der jahrhundertealte Brennofen zum Leben erweckt.