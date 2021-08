Neue Parkplatz-Sorgen in der Schwabmünchner Fuggerstraße

Plus Die frisch sanierte Straße im Herzen Schwabmünchens hat ihre Vorzüge. Manches ist aber offenbar ungewohnt. Müssen es die Autofahrer erst lernen?

Sie ist hübsch geworden, die sanierte Fuggerstraße. Auch wenn mancher gerne mehr „grün“ darin gesehen hätte - trotz der 40 neuen Bäume. Gerade bei gutem Wetter ist der erhoffte Mehrwert durchaus zu erkennen. Die Außengastronomie ist gut besucht.