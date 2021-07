Schwabmünchen

Neues Café mit Chocolaterie in altem Ambiente

In das Bürgerhaus aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, das zuletzt den Drogeriemarkt "Ihr Platz" beherbergte, soll eine Chocolaterie einziehen.

Plus In das alte Bürgerhaus in Schwabmünchen, das zuletzt den Drogeriemarkt "Ihr Platz" beherbergte, soll eine Chocolaterie einziehen. Das hat auch Auswirkungen auf das Alte Rathaus.

Von Hermann Schmid

Für zwei markante denkmalgeschützte Gebäude im Zentrum von Schwabmünchen, die seit mehreren Jahren leer stehen, soll es attraktive neue Nutzungen geben. Das Bürgerhaus aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, das zuletzt den Drogeriemarkt "Ihr Platz" beherbergte, hat kürzlich die Königsbrunner Familie Müller erworben. Die lässt es umfassend sanieren und plant, dort ab Winter 2022 ein Tagescafé mit Chocolaterie zu betreiben. Das wiederum bietet der Stadt Schwabmünchen die Chance, die Planung für das Alte Rathaus als Bürgertreff neu zu gestalten. Sie hat sich im Vorfeld mit dem Investor auf eine gemeinsame Ausrichtung und Gestaltung der Außenbereiche beider Anwesen geeinigt. Der Platz wird künftig sowohl öffentlich wie auch vom Café genutzt werden.

