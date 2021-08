Neues Herbstprogramm: Lesungen, Musik und Kabarett in Schwabmünchen

Plus Die Kultur steckt in der Corona-Krise. Ein Schwabmünchner Buchhändler hat trotzdem ein großes Programm vorbereitet. Wie viele Termine stattfinden können, ist noch unklar.

Ein Herbstprogramm mit vielen bekannten Künstlern hat Hans Grünthaler von der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen zusammengestellt. Er sieht allerdings nicht eine einzige Veranstaltung in seinen Räumen vor, pandemiebedingt, sondern muss auf fünf verschiedene Orte ausweichen. Und trotzdem bleibt die Unsicherheit: Wie viele Darbietungen können stattfinden?