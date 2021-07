Polizei löst Schlägerei in der Hochfeldstraße auf

Drei Männer haben sich Samstagnacht in Schwabmünchen geprügelt. Offenbar wollten sie so ihre Meinungsverschiedenheiten klären.

Eine Schlägerei unter Männern hat die Polizei Samstagnacht in der Hochfeldstraße in Schwabmünchen aufgelöst. Gegen 1.30 Uhr gerieten hier zunächst sieben Leute in einen Streit, der schließlich eskalierte. Drei Männer im Alter von 26 bis 31 Jahren schlugen aufeinander ein und verletzten sich dabei leicht.

Der Grund für die Schlägerei war laut Polizei, dass die Männer Meinungsverschiedenheiten hatten. Sie müssen nun mit einer Anzeige rechnen. (AZ)