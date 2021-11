Polizei schnappt Rollerdiebe

Jugendliche stehlen einen Roller und versenken ihn in der Wertach. Wie die Polizei ihnen auf die Schliche kam.

Fünf Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren haben am Mittwochnachmittag gegen 15.40 Uhr einen Roller im Wert von etwa 500 Euro gestohlen, der in der Bahnhofstraße in Schwabmünchen abgestellt war.

Roller zunächst in Kanalrohr versteckt

Die schoben ihn über einen Feldweg an der Bahnstrecke und versteckten ihn in einem Kanalrohr. Dabei wurden sie allerdings von einer Frau beobachtet, die die Besitzerin informierte, die wiederum die Polizei anrief. Gegen 17 Uhr kehrten drei Jugendliche zum Roller zurück. Einen der Täter nahm die Polizei direkt vor Ort fest, zwei fuhren der Polizei mit dem Roller, den sie zuvor kurzgeschlossen hatten, davon.

Jugendliche waren "einsichtig und geständig"

Durch die anschließende Fahndung und mehrere Streifen konnten bis zum Abend alle fünf Jugendlichen, zwei Mädchen und drei Buben, festgenommen werden. Den Roller hatten sie aber zwischenzeitlich in der Wertach versenkt. Nach Angaben der Polizei zeigten sich die Jugendlichen überwiegend einsichtig und geständig. Sie wurden im Anschluss ihren Eltern übergeben.