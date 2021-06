Polizei stoppt in Schwabmünchen Radfahrer mit Leitpfosten unter dem Arm

Zwei Schwabmünchner Polizisten trauten ihren Augen nicht: An ihnen radelte ein 15-Jähriger vorbei, der einen Leitpfosten bei sich trug.

Zwei Polizisten der Inspektion Schwabmünchen beobachteten am Sonntagabend in der Fuggerstraße zwei radelnde Jugendliche. Einer hielt einen Straßenbegrenzungspfosten in der Hand.

Die Beamten, die gerade auf dem Weg in die Arbeit waren, stellten den Jugendlichen zur Rede. Er behauptete, den Pfosten zwischen Gennach und Langerringen gefunden zu haben. Dort soll er auf der Straße gelegen haben.

Anzeige wegen Diebstahls

Das hilft dem 15-Jährigen nichts: Er muss sich jetzt wegen Diebstahls verantworten. Die Polizei brachte den jungen Mann nach Hause.

