Polizeichef geht: Einsätze, die man nicht vergisst

Der Leiter der Polizeiinspektion Schwabmünchen, Gernot Hasmüller, geht in den Ruhestand. Im Interview berichtet er über Einsätze, die er nicht so schnell vergisst.

Welche Einsätze der vergangenen sechs Jahre fallen Ihnen spontan ein?



Gernot Hasmüller: Das waren überwiegend schwierige Einsätze, bei denen meine Kollegen gefährdet waren. Ich denke da an verschiedene Angriffe. Am Tag danach mussten wir in der Rückschau ehrlich zugeben, wie froh wir waren, dass nichts passiert war.

Haben Sie ein Beispiel?



Gernot Hasmüller: Angriffe mit Messern. Es gab einen Vorfall in der Außenstelle der Bundesagentur für Arbeit. Eine Frau hatte uns angerufen und mitgeteilt, dass ihr Mann mit einem Messer dorthin fahren würde, um eine Sachbearbeiterin zu bedrohen. Wir sind sofort los, um vor dem Mann vor Ort zu sein. Eine Streife hatte sich vor dem Gebäude positioniert, wollte ihn abfangen. Der Dienstgruppenleiter und ich gingen ins Gebäude. Der Mann gelangte dann über die Tiefgarage unbemerkt ins Haus und stand plötzlich vor uns. Ich kannte seinen Namen und sprach ihn an. Im nächsten Moment haben wir ihn überwältigt und festgenommen. Das war keine ungefährliche Situation. Wie sich herausstellte, hatte er das Messer gar nicht bei sich. Es lag noch in seinem Auto. Aber das konnten wir ja nicht wissen.

Um so geistesgegenwärtig zu reagieren, ist da viel Erfahrung nötig?



Gernot Hasmüller: Das sind Sekundenentscheidungen. Von jedem Polizeibeamten sind in solchen Augenblicken schnelle Entscheidungen gefordert. Das spricht für die hohe Kompetenz, die jeder haben muss. Ein Jurist kann im Nachhinein überprüfen, ob richtig gehandelt wurde. Aber im Einsatz kommt es auf die Sekunde an. Unsere Devise bleibt aber: Immer unverletzt aus einer kritischen Situation kommen.

Lässt sich erlernen, in einer Sekunde die richtige Entscheidung zu treffen?



Gernot Hasmüller: Das ist einerseits Erfahrung, aber andererseits auch ein Thema für das Einsatztraining. Unsere jungen Kollegen sind im Vergleich zu uns damals wesentlich besser ausgebildet. Sie üben genau solche Situationen. Denn nichts ist selbstverständlich. Man darf niemals in eine Routine geraten. Jeder Fall muss neu bewertet werden, sonst wird's gefährlich.

Apropos gefährlich: Haben Sie in Ihrer Zeit auch Situationen erlebt, in denen die Polizei zum Lebensretter wurde?



Gernot Hasmüller: Das war oft in Zusammenarbeit mit der hoch professionellen Schwabmünchner Feuerwehr. Ich erinnere mich an einen Gasalarm in einem Wohngebäude. Ein junger Bewohner hatte Gas gerochen und uns verständigt. Zum Glück. Die Feuerwehr hatte dann im letzten Augenblick eine Explosion verhindert, die sonst vermutlich Menschenleben gekostet hätte. Es gab auch eine andere brenzlige Situation. In einem besetzten Faschingswagen in einer geschlossenen Halle lief bei einer Nachfeier ein Aggregat. Wegen der lauten Musik bemerkte es niemand. So verbreitete sich immer mehr Kohlenmonoxid. Nachdem der erste Feiernde bewusstlos wurde, konnten Polizei und Feuerwehr im letzten Augenblick in die Halle gelangen und lüften. Die CO-Konzentration war tödlich - sechs Menschen und mehrere Kinder hätten sterben können.

Der Polizist als Lebensretter. Sie haben sich sehr für die Problematik auf der Bergrennstrecke bei Mickhausen eingesetzt. Warum?



Gernot Hasmüller: Als ich 2016 kam, gab es noch mehrere äußerst schwere Motorradunfälle. Es gab schon früher immer wieder Versuche, das Problem in den Griff zu bekommen. In meiner Zeit fiel dann die Entscheidung, es mit einer einseitigen Sperrung an den Wochenenden zu versuchen. Es ging dabei nicht nur um die Unfälle, sondern auch um die Lärmkulisse. Das Verbot sollte verhältnismäßig sein, also nicht die Pendler treffen.

Hat sich das Verbot bewährt?



Gernot Hasmüller: Seitdem ist Ruhe. Es war erfolgreich und wir konnten sicherlich den ein oder anderen unerfahrenen Motorradfahrer vor einem schlimmen Unfall bewahren. Aber das Verbot muss nach wie vor überwacht werden, sonst bringt es nichts.

Ein Blick in die Zukunft: Welche Aufgaben stehen der Polizei noch bevor?



Gernot Hasmüller: Permanent stehen natürlich technische Neuerungen an. Die hat es früher gegeben und die wird es weiterhin geben. Was uns Sorgen machen könnte, ist die viel diskutierte Legalisierung von Marihuana für Erwachsene - ein schlechtes Signal für die Jugend. Das verstehen wir als Polizisten aufgrund unserer Erfahrung überhaupt nicht.

Wenn Ihnen in der Pension langweilig wird: Werden Sie dann Mitglied der Sicherheitswacht, die Sie aufs Lechfeld gebracht haben?



Gernot Hasmüller: Mir wird es auf keinen Fall langweilig. Ich gehe gerne auf die Jagd, bin Waldbesitzer und Hobbykoch. Außerdem gehe ich gerne in die Berge zum Wandern. Es fehlt also nicht an Beschäftigungen. Aber ich werde mit Interesse verfolgen, wie es in Schwabmünchen weitergeht.

Zur Person: Das bitte als Infokasten: •Ab Dezember übernimmt Christian Budusca die Leitung der Inspektion Schwabmünchen. Er befindet sich in einem Förderprogramm zum weiteren Aufstieg im Polizeidienst. Ein fester Nachfolger soll am 1. Juni 2022 kommen. Bereits vorher ist der "Große Verkehrssicherheits- und Blaulichttag" in Schwabmünchen geplant. Er wurde wegen Corona zweimal verschoben und liegt dem scheidenden PI-Leiter sehr am Herzen. Neuer Termin ist der 8. Mai. Das ist in den vergangenen sechs Jahren passiert: •Achtmonatiger Versuch mit einer einseitigen Sperrung der Bergrennstrecke bei Münster-Mickhausen und Birkach im Jahr 2018. Danach dauerhaftes Verbot am Wochenende ab dem Jahr 2019. Eine Klage wurde durch das Verwaltungsgericht Augsburg abgewiesen. Seither ein bis zwei Motorradunfälle im Jahr. •In den Lechfeldgemeinden Graben, Untermeitingen und Schwabmünchen wurde ab November 2019 und in Klosterlechfeld ab Juli 2021 die Sicherheitswacht eingeführt. •Mit allen Schulen wurde ein Sicherheitskonzept erarbeitet. Dazu gab es eine Evakuierungsübung des Leonhard-Wagner-Schulzentrums zusammen mit der Feuerwehr im November 2019 sowie Vorträge der Dienststellenleitung bei allen Lehrkräften. Fortbildungen mit allen Beamten der Polizeiinspektion. •Als die Fußballer des TSV Schwabmünchen auf dem Sprung in die Regionalliga waren, musste abgeklärt und geprüft werden, ob sich das Fußballstadion eignet – in der Regionalliga gelten die gleichen Bedingungen wie in der Bundesliga. •Am Gebäude der Polizeiinspektion fanden verschiedene Baumaßnahmen statt. Dazu entstand ein neuer öffentlicher Parkplatz. Auch intern wurde die Polizei neu ausgestattet, dazu gehörten zum Beispiel neue Streifenfahrzeuge, die blaue Uniform, die ballistische Schutzausstattung mit Einsatzhelmen oder die BodyCam. Kennzahlen der Inspektion Schwabmünchen: Kern-Zahlen zur PI Schwabmünchen: - 274 Quadratmeter Fläche - 47.000 Einwohner bei 13 Gemeinden - ca. 1000 bis 1100 Unfälle pro Jahr - ca. 1100 bis 1300 Straftaten pro Jahr - ca. 1300 Anzeigen und Verwarnungen im Jahr - Aufklärungsquote: 71 Prozent im Schnitt von 2016 bis 2020