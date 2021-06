Schwabmünchen

vor 47 Min.

Programm: Diese Künstler treten beim Sommer 100 in Schwabmünchen auf

Mit den Mojo Six kommt zum ersten Mal Swing und Boogie in den Luitpoldpark. Im vergangenem Jahr spielte die Formation im Rathausgarten.

Plus Nach dem großen Erfolg des Sommer 100 im vergangenen Jahr startet in Schwabmünchen erneut die dreimonatige Open-Air-Konzertreihe. Was wann geboten ist.

Von Uwe Bolten

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr startet erneut die in Süd-Schwaben einzigartige dreimonatige Open-Air-Konzertreihe Sommer 100. Rund 160 Mitwirkende decken in rustikaler und unkomplizierter Weise ein breites musikalisches Spektrum ab. Organisatorin Doris Hafner gelingt es, neben bewährten Gruppen aus dem Vorjahr, einen interessanten Mix neuer Formationen auf die Bühne zu bringen. Wir stellen das Programm und die Künstler näher vor.

Themen folgen