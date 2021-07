Raiffeisenbank Schwabmünchen verabschiedet Aufsichtsrat Josef Fichtel

Plus Nach 39 Jahren im Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Schwabmünchen nahm Josef Fichtel seinen Hut. Bei der Vertreterversammlung wurde er emotional verabschiedet.

Eine Vertreterversammlung bei Genossenschaftsbanken ist normalerweise eine eher trockene Angelegenheit. Es werden viele Zahlen präsentiert und zum Schluss weiß man dann, ob es ein gutes Jahr war. Oder auch nicht. Das Jahr 2020, um das es bei der diesjährigen Versammlung ging, war zwar kein herausragendes Jahr, aber die Bank habe die Corona-Herausforderungen gut gemeistert. So könnte das Fazit lauten. Mit einer Bilanzsumme von 390 Millionen Euro und einem erwirtschafteten, zu versteuernden Eigenkapital von 37,9 Millionen Euro präsentierte Vorstandschef Herbert Jauchmann solide Zahlen.