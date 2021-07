Rekord: Bei den Schwabmünchner Abiturienten steht 35 Mal die eins vor dem Komma

Plus Eine Abiturfeier der anderen Art gab es in diesem Jahr für 117 Absolventen des Leonhard-Wagner-Gymnasiums Schwabmünchen.

Sechs Schüler des Leonhard-Wagner-Gymnasiums Schwabmünchen schafften einen Notenschnitt von 1,0. Annabell Angermann, Daniel Frewin, Sonja Holland, Markus Längst, Vivien Selent und Julia Wiederrich wurden dafür bei der Abschlussfeier der anderen Art ausgezeichnet.