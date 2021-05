Retro-Preisrätsel: 1000 Euro zum Muttertag

Jutta Wiedenbauer aus Schwabmünchen macht beim Preisrätsel unserer Zeitung mit und hat Glück.

Was für ein gelungener Muttertag für Jutta Wiedenbauer: Zum Festtag bei herrlichem Wetter gab es von der Heimatzeitung noch 1000 Euro bar obendrauf. Denn die Schwabmünchenerin hatte am Samstag beim Retro-Preisrätsel unserer Zeitung gewonnen und erraten, welcher Gegenstand so ganz und gar nicht aufs Bild gehörte.

"Ich kann es noch gar nicht fassen," sagte Jutta Wiedenbauer, als sie am Sonntag den Umschlag mit den druckfrischen 100-Euro-Scheinen öffnete. Normalerweise sei sie bei Preisrätseln sehr zurückhaltend, schließlich wisse man oft nicht, wer dahinter steckt. Bei der Heimatzeitung sei das aber anders. "Bei der Augsburger Allgemeinen fühle ich mich sicher."

Dabei hätte Jutta Wiedenbauer ihren Gewinn fast verpasst. Ihr Mann Hansjörg hatte sie daran erinnert, mit der richtigen Lösung anzurufen - kurz darauf kam tatsächlich der Anruf mit der Gewinn-Nachricht.

Preisrätsel: Was wird aus dem 1000-Euro-Gewinn?

Eine "schwierige Frage" sei, wofür das Geld denn hergenommen werden soll. Die Wiedenbauers, die noch auf ihre zweite Impfung warten, leben wegen der Pandemie im Moment sehr zurückgezogen. Einen großen Wunsch hat Jutta Wiedenbauer: "Ich würde gerne einen Urlaub in einer Therme machen und mich so richtig verwöhnen lassen."

Wann das wieder möglich ist, ist noch nicht so richtig abzusehen. Deshalb könnte der Tausender auch in eine neue Sitzgarnitur für den Wintergarten fließen - oder in ganz was anderes. Die Gewinnerin hat sich noch nicht entschieden.

Am Sonntag stand zunächst einmal eine gemütliche kleine Muttertagsfeier an. Früher herrschte zu diesem Anlass in der Familie Trubel, diesmal hatte sich nur der Sohn zu einem Besuch angesagt. Jutta Wiedenbauer ist die Ruhe willkommen: "So ein Muttertag ist mein Festtag." Diesmal ganz besonders.

Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen unseres Gewinnspiels.

Lesen Sie dazu auch: