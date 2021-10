Schwabmünchen

18:30 Uhr

Riesiges Baugebiet in Schwabmünchen: Wann werden die Grundstücke vergeben?

So sieht das neue Baugebiet im Süden von Schwabmünchen aus der Luft aus.

Plus Schwabmünchen erschließt derzeit das aktuell größte Baugebiet im Augsburger Land. Alle 450 Haushalte können künftig mit Nahwärme versorgt werden. Wann die ersten Grundstücke vergeben werden.

Von Carmen Janzen

Bagger und schweres Gerät in den Farben Gelb und Blau, große Erdhaufen und tiefe Gräben: Wer derzeit die verlängerte Badstraße in Schwabmünchen entlang fährt, blickt auf eines der aktuell größten Baugebiete im Augsburger Land, das derzeit erschlossen wird: das Baugebiet Südwest III. Auf dem elf Hektar großen Gelände entstehen in den nächsten Jahren rund 450 Wohneinheiten für etwa 1000 Personen.

