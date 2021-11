Rückschlag für Daniel: Der "Herzbube" musste wieder ins Krankenhaus

Plus Ein neues Medikament hatte starke Nebenwirkungen. Deshalb musste der herzkranke Daniel aus Schwabmünchen wieder ins Krankenhaus. Das weckt schlimme Erinnerungen.

Es waren nur drei Nächte, die Mutter Diana Dietrich und der kleine Daniel Ende Oktober und Anfang November im Uniklinikum Großhadern verbringen. Drei Tage, die die Vergangenheit aber wieder aufwühlen, die noch gar nicht so lange her ist.