Saatkrähen im Luitpoldpark: "Jetzt muss endlich gehandelt werden"

Plus Rund 400 Saatkrähen-Paare leben im Luitpoldpark in Schwabmünchen und verärgern die Anwohner. Nun soll eine Lösung gefunden werden.

Bei einem Rundgang durch den Luitpoldpark in Schwabmünchen machten sich die Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales Carolina Trautner, betroffene Anwohner, Mitglieder des Verschönerungsvereins und Vertreter der Stadt Schwabmünchen ein Bild über die immer noch aktuelle Lage mit den Saatkrähen.