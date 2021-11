Für neue Stromleitungen geht es hoch bei Schwabmünchen hinaus

Plus Zwischen Schwabmünchen und Ettringen werden auf einer Länge von elf Kilometern die Seile der Stromleitungen ausgetauscht. Wie das genau abläuft.

Der Betreiber des regionalen Stromnetzes, die LEW-Verteilnetz-GmbH (LVN), tauscht zurzeit Leiterseile und Isolatoren der 110-Kilovolt-Hochspannungsleitung zwischen Schwabmünchen und Ettringen aus. Die Leiterseile stammen dort aus den 1960er-Jahren. Sie sind am Ende ihrer technischen und wirtschaftlichen Lebensdauer angekommen und werden durch neue Seile ersetzt.