Schwabmünchen

07:00 Uhr

Schwabmünchen nutzt Energie aus Klärschlamm

Plus Schon seit einem Jahr läuft das neue Blockheizkraftwerk in der Schwabmünchner Kläranlage. Warum die Anlage einen doppelten Nutzen hat.

Von Christian Kruppe

Es ist ein unscheinbarer silbergrauer Kasten im Keller der Schwabmünchner Kläranlage. Und wenn die Klappen des Kasten alle geschlossen sind, fällt er nicht einmal akustisch auf. Erst wenn eine dieser Klappen geöffnet wird, dann ist es zu hören: hier arbeitet was. Das "was" ist das Blockheizkraftwerk (BHKW) der Kläranlage. Vergangenes Jahr ist es erneuert worden, seitdem sind die Stadtwerke Augsburg (swa) für die Anlage in der Verantwortung. Inbetriebnahme und Wartung werden von den Augsburgern übernommen. Hans-Jörg Erber, Leiter der Kläranlage, ist froh um einen guten und vor allem regionalen Partner. "Wenn ein Problem auftaucht, ist Hilfe in kurzer Zeit da."

