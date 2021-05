Schwabmünchener Jugendbeirat protestiert für neues Jugendzentrum

Der Wunsch nach einem neuen Jugendzentrum ist schon lange da. Ob es einen Neubau geben wird, ist noch ungewiss. Doch die Ungeduld im Jugendbeirat steigt.

Der Wunsch des Jugendbeirates nach einem neuen Jugendzentrum ist nicht neu, doch nun wurde ihm in der jüngsten Sitzung Nachdruck verliehen. Mit Plakaten standen einige Mitglieder in der Stadthalle. Sie fordern, dass sich der Stadtrat endlich wieder mit dem Thema befasst, schließlich hatten SPD, Grüne und Freie Wähler bereits Anfang des Jahres einen entsprechenden Antrag in der Verwaltung eingereicht. Und so ein Antrag muss eigentlich binnen drei Monaten den Weg auf die Tagesordnung finden, so will es die Geschäftsordnung. Doch auf der Agenda war das Thema in den vergangenen Sitzungen nicht zu finden. "Wir möchten aber, dass der Neubau endlich in der Sitzung beraten wird", sagte Jugendbeirat Enzo Hirsch.

Schwabmünchen: Stadtrat soll bald über Jugendzentrum abstimmen

Auf Anfrage erklärt Bürgermeister Lorenz Müller die Situation: "Ich wollte eigentlich, dass das Thema von der Verwaltung vorbereitet wird. Den Jugendlichen sollte ein erstes Konzept mit möglichem Standort und auch einer Kostenschätzung präsentiert werden, damit wir über etwas Konkretes beraten können. Doch das braucht seine Zeit, deshalb war der Neubau bislang nicht auf der Tagesordnung."

Da Müller aber selbst Jurist ist und um die Drei-Monats-Frist weiß, wird er den Antrag der Fraktionen nun in der nächsten Sitzung des Stadtrates behandeln. Dann allerdings ohne Konzept, denn das ist noch nicht fertig. Müller will also nur darüber abstimmen lassen, ob der Stadtrat über einen Neubau überhaupt beraten wird. Mehr fordert die Geschäftsordnung auch nicht.

Jugendzentrum in Schwabmünchen: Bisher liegt nur ein Konzept von 2018 vor

Einzig ein Wunschkonzept des Kreisjugendrings liegt seit 2018 vor. Es beinhaltet neben einem Neubau mit Mädchenraum, Werkstatt, Veranstaltungssaal und Beratungszimmer auch einen großen Platz im Freien für sportliche Aktivitäten.

Das bisherige Jugendzentrum wird auf jeden Fall saniert. Trotzdem könnte es einen Neubau für die Jugendlichen in der Stadt geben. Foto: Christian Kruppe

Ob, wann und wo es einen Neubau des Jugendzentrum geben wird, bleibt nun aber weithin ungewiss. Eines aber ist bereits beschlossene Sache: Das "alte" Jugendzentrum an der Museumstraße, das U-Turn, muss saniert werden, da das Gebäude den Anforderungen an den Brandschutz und die Barrierefreiheit nicht mehr genügt. Rund 800.000 Euro sind im Haushalt dafür eingeplant.

Schwabmünchen: Stadt könnte das Gebäude auch für andere Zwecke nutzen

Allerdings muss das Gebäude nicht als Jugendzentrum genutzt werden, sollte es in naher Zukunft tatsächlich einen Neubau geben. Es böte sich zum Beispiel auch für die Volkshochschule an. Klar ist, die Stadt will das Haus erhalten. "Ein solch prägendes Gebäude können und wollen wir nicht verkaufen, und auch ein Abriss scheidet aus“, sagte Müller bereits im März.

Lesen Sie auch: