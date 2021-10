Schwabmünchen

27.10.2021

Schwabmünchner Bayernliga-Fußballer haben einen neuen Trainer

Plus Bis Weihnachten haben die Bayernliga-Fußballer des TSV Schwabmünchen einen neuen Trainer: Guido Kandziora kehrt zurück.

Von Christian Kruppe

Es ist fast genau sieben Jahre her, da trennten sich die Wege von Guido Kandziora und dem TSV Schwabmünchen. Dreieinhalb Jahre war er Chef an der Seitenlinie der Schwarz-Weißen, stieg von der Landes- in die Bayernliga auf und schaffte in den folgenden zwei Spielzeiten den Klassenerhalt. Im dritten Bayernligajahr war dann Schluss.

