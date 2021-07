Schwabmünchner Kunstpreis: Düstere Ästhetik und Kissen aus Keramik

Plus Als bewusste Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt verleiht die Stadt Schwabmünchen ihren Kunst- und Kulturpreis. Eins haben alle Kunstwerke gemeinsam.

Mit der Verleihung des siebten Kunst- und Kulturpreises der Stadt Schwabmünchen kehrte in die Stadthalle nach den coronabedingten Einschränkungen wieder das Flair ein, welches einer solchen Veranstaltungsstätte gebührt. Lediglich die Schutzmasken als auch die großen Abstände zwischen den 80 Gästen ließen die Pandemie nicht in Vergessenheit geraten.