Schwabmünchen

vor 16 Min.

Schwabmünchner Michaelimarkt darf mit Vergnügungspark stattfinden

Plus In gewohnter Form wird der Jahrmarkt trotzdem nicht stattfinden. Was in Schwabmünchen ab Freitag geboten ist und welche Regeln gelten.

Von Carmen Janzen

Dass es auch heuer nur einen Michaelimarkt „light“ geben wird, war wegen der Corona-Pandemie klar. Wie er aber konkret ablaufen wird und welche Attraktionen angeboten werden dürfen, war lange unklar. Jetzt steht fest: Ganz so abgespeckt wie im vergangenen Jahr, nur mit Warenhändlern auf dem Festplatz, muss er diesmal nicht stattfinden. Neben dem Händlermarkt und den Kunst- und Genusstagen der Werbegemeinschaft darf auch ein Vergnügungspark aufgebaut werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

