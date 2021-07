Schwabmünchen

Schwabmünchner Möbeltenne: Eierkocher sucht neuen Eigentümer

Plus Die Möbeltenne ist in Schwabmünchen umgezogen und hat sich umbenannt. Welche Vorteile die neue Halle bietet und was es dort alles zu entdecken gibt.

Von Carmen Janzen

Mein Leben war plötzlich perfekt. Jeden Morgen traf ich diese Frau, noch vor dem Frühstück. Sie war blond und äußerst attraktiv. Wir zwei passten einfach zusammen. Ich zog kurzerhand bei ihr zu Hause ein. Sie schaffte es, mich auf Knopfdruck heiß zu machen, bis ich brodelte - und das fast täglich. Manchmal trafen wir uns sogar zwei Mal am Tag, nicht nur in der Früh, sondern auch kurz vor dem Abendessen. Aber eher selten. Einmal am Tag reicht ja auch. Fünf lange Jahre ging das so. Ich war ihr stets zu Diensten, habe nie versagt. Trotzdem will sie mich jetzt auf einmal nicht mehr haben. Sie hat mich durch einen Jüngeren ersetzt, der auch noch besser aussieht. Ich habe offenbar ausgedient. Immerhin verbannte sie mich nicht in die ewigen Jagdgründe, da ich ja noch voll intakt bin. Allerdings ohne Garantie. Na ja, kaum war der Neue da, hat sie mich in ihren Fahrradkorb gepackt, ist zu einer Halle gefahren und hat mich dort ausgesetzt. Neben mir steht jetzt ein schwarzer Hartschalenkoffer, den hat ein ähnliches Schicksal ereilt. Jahrelang durfte er mit auf Reisen in ferne Länder und plötzlich wurde er angeblich zu schwer. Abspecken ging nicht, also haben sich seine Besitzer für ein leichteres Modell entschieden. Armes Ding. Ich selbst bin übrigens ein Eierkocher und suche einen neuen Eigentümer, sollte ich das noch nicht erwähnt haben. So wie dem Koffer und mir ergeht es hier allen anderen in der Halle auch: Wir sind noch topfit, erfüllen unseren Zweck und warten sehnlichst auf ein neues Zuhause.

