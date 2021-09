Schwabmünchen

vor 2 Min.

Schwabmünchner Schulen bleiben vorerst ohne mobile Luftfilter

Plus Die Mitglieder des Schwabmünchner Bauausschusses befürworten eine zentrale Lüftungsanlage statt Luftfiltern. Was die Leiterin der Grundschule dazu sagt.

Von Carmen Janzen

Weiterhin unklar ist, wie es in Sachen Luftfilter für Klassenzimmer in Schwabmünchen weitergeht. Das zeigte sich in der Sitzung des Bauausschusses. Bürgermeister Lorenz Müller wollte eigentlich eine Zusage des Ministeriums, dass Präsenzunterricht garantiert sei, wenn solche Geräte in den Klassenzimmern stehen. Bekam er aber nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen