Schwabmünchen

vor 51 Min.

Schwabmünchner Singoldwelle wird zum Sommerkino

Plus Das Freibad in Schwabmünchen Singoldwelle wird im Juli zum Freiluftkino. Welche Filme dort gezeigt werden.

Von Carmen Janzen

Eigentlich war das Schwabmünchner Sommerkino stets im Stadtgarten zu sehen. Doch wegen Corona wird es heuer erstmals ins Freibad verlegt, weil es dort mehr Platz gibt und Abstände besser eingehalten werden können. Stadt und Werbegemeinschaft haben diesen Entschluss gefasst. Am Samstag und am Sonntag, 17. und 18. Juli, wird die Wiese in der Singoldwelle also zum Kinosaal im Freien.

