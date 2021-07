Schwabmünchner Unternehmer trägt künftig eine Richter-Robe

Plus Der Schwabmünchner Armin Dittrich ist zum ehrenamtlichen Handelsrichter ernannt worden. Welche Aufgaben er am Landgericht hat.

Eine hohe Ehre wurde vor wenigen Tagen Armin Dittrich, Mitgesellschafter der Firma Dittrich+Co in Schwabmünchen, zuteil. Er wurde zum ehrenamtlichen Handelsrichter ernannt, ein Amt, das viel kaufmännische Sachkompetenz und Erfahrung verlangt.