Schwabmünchner Voltigiergruppe schafft es bei Meisterschaft ins Finale

Plus Die Voltigiererinnen des Reit- und Fahrvereins Schwabmünchen haben es bei der Deutschen Junioren-Meisterschaft bis ins Finale geschafft - als erste Gruppe des Vereins überhaupt.

Die Voltigierer des Reit- und Fahrvereins Schwabmünchen haben den Einzug ins Finale zur Deutschen Junioren-Meisterschaft geschafft. Bereits Ende Juli konnten die Sportlerinnen des Reit- und Fahrvereins Schwabmünchen auf der Bayerischen Meisterschaft zeigen, dass sie die turnierfreie Zeit aufgrund der Corona-Pandemie genutzt und fleißig trainiert hatten. So konnten sie ihren Titel als bayerische Vizemeister der Juniorgruppen verteidigen.