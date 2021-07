Schwabmünchen

Schwabmünchner bezwingen im Test den FCA-Nachwuchs

Er weiß, wo es langgeht: Schwabmünchens Dusan Jetvic (links) war einer der Dreh- und Angelpunkte in der Offensive.

Plus Schwabmünchens Bayernliga-Fußballer zeigen sich weiter in guter Frühform. Ein letzter Test steht noch an.

Von Christian Kruppe

Mit einem zufriedenen Lächeln lief Schwabmünchens Trainer Paolo Maiolo nach Spielende über den Platz. Gerade hatten die Bayernliga-Fußballer des TSV ihr Vorbereitungsspiel gegen die U19 des FC Augsburg mit 4:2 gewonnen.

