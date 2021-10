Schwabmünchen

Seit 50 Jahren geht es von Schwabegg aus in den Himmel

Plus Der Schwabmünchner Luftsportverein feiert Jubiläum, die kleinen Maschinen gehören zum Ortsbild dazu. Demnächst soll das Gelände noch etwas vergrößert werden.

Von Christian Kruppe

Der Luftsport hat in Schwabmünchen schon eine lange Geschichte. Schon in den 1930er Jahren hoben die Flieger ab – damals meist auf den zwischen Schwabmünchen und Untermeitingen gelegenen Feldern. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Fliegen verboten, erst mit der Aufhebung des Flugverbotes ging es 1952 wieder weiter. Ende der 1960er Jahre begannen dann die Arbeiten am jetzigen Flugplatz zwischen Schwabmünchen und Schwabegg. Im Juli 1971 – also vor 50 Jahren begann dort der Flugbetrieb.

