Schwabmünchen

vor 17 Min.

Sie bringen die bosnische Küche nach Schwabmünchen

Balkan Grill heißt das neue Restaurant, das im ehemaligen Schrannencafé eröffnet hat. Nun bieten Nihad und Biljana Cehajic bosnische Spezialitäten an.

Plus Nihad und Biljana Cehajic haben das Schrannencafé in Schwabmünchen übernommen. Jetzt hat es einen neuen Namen. Was sie beibehalten und welche neuen Gerichte es gibt.

Von Christian Kruppe

Der Balkan ist zurück in Schwabmünchen – zumindest kulinarisch. Seit Anfang November heißt das Schrannencafé "Balkan Grill". Leo Hörber, der langjährige Betreiber des Cafés, hat sich in den Ruhestand verabschiedet. Ihm folgen Nihad und Biljana Cehajic, die auf der Suche nach einem kleinen Kaffee waren. "Die Entscheidung, das Schrannencafé zu übernehmen, fiel spontan", sagt Nihad. Sie sahen sich die Räumlichkeiten an und waren begeistert.

