Sieben Bäume werden für den Schwimmbad-Bau in Schwabmünchen gefällt

Plus Zwischen Stadt- und Sporthalle im Breitweg sollen sieben Bäume weichen. Auf der Fläche wird das neue Lehrschwimmbad errichtet. Wann der Bau beginnen soll.

Die Bäume vor der Wiese zwischen Stadt- und Sporthalle im Breitweg in Schwabmünchen müssen dem Neubau des Hallenbades weichen. Das gab Rainer Krajewski vom Hochbauamt der Stadt in der Sitzung des Bauausschusses bekannt. Insgesamt müssen sieben Bäume gefällt werden. Sechs der betroffenen Bäume würden sowieso unter Wuchsproblemen leiden und werden nach dem Bau des Bades durch neue Bäume ersetzt.