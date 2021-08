Singoldsand Festival: Anwohner fürchten Lärm durch Privatpartys

Plus Das Singoldsand Festival startet mit zwei Kindertagen. Am Wochenende spielen Bands. Viele Anwohnerinnen und Anwohner sehen das gelassen, doch es gibt auch Kritik.

Die Bühnen sind aufgebaut, die Musikanlagen verkabelt - ab dem heutigen Mittwoch wird in Schwabmünchen gefeiert. Denn das Singoldsand Festival startet mit zwei Kindertagen. Am Wochenende stehen dann mehrere Bands auf drei Bühnen. Vergangenes Jahr war es ruhig, denn die Veranstaltung musste pandemiebedingt ausfallen. Doch nun erklingt wieder Livemusik - das bekommen nicht nur Gäste aus der ersten Reihe zu hören, sondern auch die Anwohnerinnen und Anwohner.