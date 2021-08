Schwabmünchen

18:02 Uhr

Singoldsand-Festival: Kann das in den Müll? Dann ist es Kunst

Plus Das Singoldsand-Festival ist bekannt für ausgefallene Deko. Otto Grothe ist der Kopf hinter dem Schmuck und leitet das Deko-Team von Beginn an. Was andere wegwerfen, wird in seinen Händen zu Kunst.

Von Victoria Schmitz

Auf dem Werkstatthof steht ein Toiletten-Geysir. Ein Toiletten-Geysir? "Ein Leuchtturm mit Kloschlüssel, der oben Wasser herausspritzt", erklärt Otto Grothe und zeigt auf das drei Meter hohe Holz-Konstrukt, als handele es sich um einen alltäglichen Gegenstand. Grothe leitet das Deko-Team des Singoldsand-Festivals, seit es 2011 zum ersten Mal gefeiert wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen