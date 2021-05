Schwabmünchen

So entstehen in Schwabmünchen kreative Texte - trotz Corona

"Freude am Schreiben" heißt der VHS-Kurs in Schwabmünchen.

Plus Wie der Volkshochschulkurs „Freude am Schreiben“ in Schwabmünchen über Zoom durchhält und sich literarisch mit der Pandemie beschäftigt.

Von Hieronymus Schneider

Seit dem Sommersemester bietet die Volkshochschule (Vhs) Schwabmünchen ihre Kurse teilweise online an, über Zoom-Sitzungen. Auch einige Teilnehmer des von Ida Häusser geleiteten Kurses „Freude am Schreiben“ nahmen die Herausforderung an und trafen sich virtuell, jeder vom heimischen Computer aus.

