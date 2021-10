So lernen Schulkinder, wie gesunde Ernährung aussieht

Plus Wie schafft man es, Schulkinder für gesunde Ernährung zu begeistern? In Schwabmünchen kochen Berufsschüler gemeinsam mit Grundschülern. Beide profitieren davon.

Fußhocker stehen bereit, bunte Schneidebrettchen sind ausgelegt und die Zutaten auf vier Küchentresen aufgetischt. Gleich bekommen 15 Berufsschüler der Schwabmünchner Diätassistentenschule Besuch in ihrer Küche: Die Klasse 2E der Sankt-Ulrich-Grundschule Schwabmünchen soll heute von ihnen lernen, wie gesunde Ernährung aussieht.