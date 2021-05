Schwabmünchen

vor 15 Min.

So sieht das neue Kulturprogramm in Schwabmünchen für den Sommer aus

Ein Konzert mit den Vivid Curls am Gemeindezentrum Langerringen ist die erste Veranstaltung des Kulturprogramms in Schwabmünchen 2021.

Plus Zehn Kulturveranstaltungen plant Hans Grünthaler von der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen in den kommenden beiden Monaten. Der Ticketverkauf hat schon begonnen.

Von Reinhold Radloff

Zehn Mal Kultur unter freiem Himmel: Hans Grünthaler von der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen hat für Juni und Juli ein neues Programm auf die Beine gestellt. "Ich bin sehr froh, dass wir endlich die verschobenen und abgesagten Veranstaltungen nachholen und neue anbieten können. Es ist etwas Wunderbares, live Kultur zu erleben, den Künstlern wieder Auftrittsmöglichkeiten zu ermöglichen und Normalität anbieten zu können", sagt Hans Grünthaler. "Buchhandlung und Kultur, das ist unser Konzept. Dass es das wieder gibt, ist toll."

