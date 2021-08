Sportflieger erkunden die Region aus der Luft

Plus Beim Luftsportverein Schwabmünchen helfen die Mitglieder zusammen. Denn ein Segelflug erfordert zahlreiche helfende Hände - von der Wartung eines Fliegers bis zu dessen Start.

Die Häuser von Schwabmünchen erscheinen wie Miniaturen, die Felder und Wiesen reihen sich wie kleine Teppiche aneinander. Für Martinus von Perbandt gibt es nicht Schöneres, als abzuheben und über den Wolken zu schweben. "Fliegen ist eine Leidenschaft, seit ich denken kann", sagt er.