Schwabmünchen

vor 50 Min.

THW Schwabmünchen fährt ins Katastrophengebiet

Das THW aus Schwabmünchen löst am Wochenende Kollegen in Rheinland-Pfalz ab.

Plus Die Hilfe aus dem Augsburger Land für die Menschen in den Katastrophengebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz reißt nicht ab.

Von Maximilian Czysz

Am Samstag fährt der Technische Zug des Schwabmünchner Ortsverbands des Technischen Hilfswerks in Richtung Rheinland-Pfalz.

