Theatergruppe bringt in Schwabmünchen zwei schrullige Prozesse auf die Bühne

Die Theatergruppe hat im Kunsthaus Schwabmünchen zwei Stücke inszeniert. Wegen Corona konnten die Schauspieler kaum proben, doch das Publikum merkte davon nichts.

Absurd sind sie beide, die Prozesse, die Alfred Vogler mit seiner Theatergruppe im Kunsthaus Schwabmünchen auf die Bühne gebracht hat. Trotz Schwierigkeiten gelang ihnen eine erfolgreiche Inszenierung. Alle drei Aufführungen waren ausverkauft. Dabei hatten die Schauspieler nur vier Wochen Vorbereitungszeit, um die Theaterabende zu realisieren.

"Wegen der Pandemie mussten wir mehrmals verschieben, umschwenken und problematische Proben hinnehmen", sagt Vogler. Er habe den Mitwirkenden nur die von ihm umgeschriebenen Texte zugeschickt. Danach schafften sie nur ganze vier Proben. Deshalb entschloss sich Vogler, das erste Stück als Lesung zu inszenieren.

Zwei Aufführungen bringen das Publikum im Kunsthaus zum Lachen

In dem schrulligen Prozess um den "Pfarrhausgockel" - eine abgeänderte Version der Fernsehserie "Königlich Bayerisches Amtsgericht" aus den 70er Jahren - geht es um den überbordenden Streit zweier Frauen. Sie zanken über angebliche Tierquälerei, Sex, christliche Weltanschauung oder das Zölibat. "Alles Lüge", behaupten die beiden Kontrahentinnen vor Gericht, teilweise mit hanebüchenen Argumenten, die den Richter zur Weißglut bringen. Das Publikum hatte ob der Absurdität der Aussagen und des schauspielerischen Talents der Mitwirkenden viel zu lachen.

Absurd, prozesshaft und zumindest vordergründig witzig ging es weiter mit dem Stück "Der Streit um den Schatten des Esels". Der Stoff reicht bis in die Antike zurück und wurde auch von Friedrich Dürrenmatt aufgearbeitet. Der Ursprung des Streits: Ein Mann mietet einen Esel und legt sich in der Mittagshitze zum Ausruhen in den Schatten des Tieres. Dafür verlangt der Eseltreiber aber extra Honorar, das der Mieter nicht zahlen will.

Theatergruppe setzt die Stücke trotz Corona-Schwierigkeiten bestens um

Der Fall landet vor Gericht und es entwickelt sich ein heftiger Streit. Am Ende sind die Bürger so gegeneinander aufgebracht, dass die ganze Stadt niederbrennt. Dahinter stecken Geldgier, politische Macht- und Ränkespiele, falsch verstandene Ideale und Eitelkeiten. Der eigentliche Prozess gerät darüber in Vergessenheit, bis plötzlich der Esel auf dem Marktplatz erscheint. Am Ende bleibt die Frage: Wer war denn nun der Esel in dieser Geschichte?

Die Theatertruppe setzte das von Vogler umgeschriebene Stück trotz aller Pandemie-Probleme bestens um. Das Publikum würdigte den Einsatz der Schauspieler mit lang anhaltendem Applaus. Wie es auf der Bühne des Kunsthauses weitergeht? "In der Weihnachtszeit wollen wir wieder spielen, wenn es Corona zulässt", sagt Vogler. "Wir haben vor einem Jahr schon mal eine Sammlung von Episoden geprobt. Die wollen wir jetzt wieder aufleben lassen. Mal sehen."