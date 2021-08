Ticketverlosung: So geht es kostenlos zum Singoldsand Festival

In festen Parzellen können Gäste beim Singoldsand Festival am letzten Augustwochenende feiern. Für Freitag und Samstag verlosen wir jeweils ein Gruppenticket.

Das Singoldsand Festival geht mit einem Alternativkonzept an den Start. Am letzten Augustwochenende wird heuer erstmals an drei verschiedenen Orten gefeiert. Neben dem Gelände am Eislaufplatz stehen der Schwabmünchner Stadtgarten und eine Wiese gegenüber dem Eislaufplatz an der Jahnstraße zur Verfügung. Auf jedem Areal wird es eine Bühne mit eigenem Programm geben.

Um die Hygieneauflagen einzuhalten, werden auf dem Gelände am Eisplatz und am Bauernmarkt jeweils fünf Quadratmeter große Parzellen vor der Bühne aufgebaut. In diesen können Gruppen mit bis zu fünf Besuchern ohne Maske tanzen. Die Parzellen sind fest zugeordnet, deshalb werden auch die Tickets nur im Fünferpaket verkauft.

Singoldsand Festival: Gäste müssen geimpft, genesen oder getestet sein

Wer umsonst dabei sein will, kann beim Gewinnspiel teilnehmen. Denn die Schwabmünchner Allgemeine verlost für Freitag, 27. August, und Samstag, 28. August, jeweils ein Ticket für eine Parzelle am Eisplatz. Auf der Bühne stehen an beiden Tagen dieselben vier Bands. Den Anfang macht die Indie-Band We Brought a Penguin, dann übernehmen die bayerischen Rapper von Liquid and Maniac das Mikrofon. Mit dabei sind auch die Wiener Frauenband Dives sowie das Duo Umme Block.

Die Verlosung der Tickets läuft bis Mittwoch, 25. August. Unter dem Stichwort "Singoldsand Festival" können Teilnehmer eine E-Mail an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de schicken - unter Angabe von Namen, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Die Gewinner werden dann telefonisch benachrichtigt und in unserer Zeitung informiert. Die Tickets erhalten sie per E-Mail direkt vom Veranstalter.

Grundsätzlich gilt für den Besuch des Singoldsand Festivals: Auf das Gelände darf nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Ein entsprechender Nachweis muss am Einlass hinterlegt werden. Auf dem gesamten Gelände muss eine FFP2-Maske getragen werden. Ohne Maske darf nur in den zugewiesenen Parzellen und Sitzplätzen gefeiert werden.

Teilnehmer, die kein Glück bei der Verlosung haben, können die Tickets auch im Onlineshop des Festivals ordern. Verkauft werden verschiedene Tagestickets, die jeweils an einen der drei Veranstaltungsorte gekoppelt sind. Am Eisplatz und im Stadtgarten spielen an beiden Tagen dieselben Bands. Die Eintrittskarten sind personalisiert. (lac)