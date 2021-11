Schwabmünchen

vor 16 Min.

Tierfreunde Schwabmünchen: "Die Arbeit ist kaum zu stemmen"

Plus Die Tierfreunde Schwabmünchen kümmern sich um Katzen in Not. Nach anderthalb Jahren Pandemie bekommen sie die negativen Folgen des Haustierbooms zu spüren.

Von Victoria Schmitz

Einsame Stunden im Homeoffice, Lockdown, Kontaktbeschränkungen: Für viele Menschen wuchs in der Corona-Pandemie der Wunsch, sich ein Haustier zuzulegen. Den Haustier-Boom mit all seinen Folgen haben auch die Tierfreunde Schwabmünchen erfahren - ein Verein, der sich ehrenamtlich um hilfsbedürftige Katzen und Kleintiere kümmert und diese vermittelt.

