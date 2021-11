Trotz Hoigarten-Absage: Lichterglanz statt Glühweintanz in Schwabmünchen

Plus Statt Verkaufsbuden stehen jetzt Weihnachtsbäume auf dem Stadtplatz. Was die Werbegemeinschaft Schwabmünchen sonst noch organisiert hat.

Wer in den vergangenen Tagen durch die Schwabmünchner Innenstadt spaziert ist, hat es bereits gesehen: Insgesamt 60 teils geschmückte Bäume stehen im Zentrum, Lichterketten leuchten, Kugeln glitzern auf dem Stadtplatz und Dekohirsch-Figuren stehen im Stadtgarten. Mitglieder der Werbegemeinschaft und Helfer des THW haben den Weihnachtszauber aufgebaut. "Der Weg nach Schwabmünchen lohnt sich trotz abgesagter Verkaufsbuden", sagt Alexandra Wilbert vom Stadt-Aktiv-Management.