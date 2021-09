Ulrichswerkstätten: Wahlinfotag für Menschen mit Behinderung in Schwabmünchen

Plus Behinderte Menschen dürfen seit 2019 wählen. Doch für viele ist das noch neu. Wie die Offene Behindertenarbeit in den Ulrichswerkstätten hilft.

Viele behinderte und psychisch kranke Menschen waren bis 2019 vom Wahlrecht ausgeschlossen. Erst ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 15. April 2019 hatte den Bundestag dazu gebracht, das Wahlrecht entsprechend zu ändern. "Doch Menschen mit Behinderungen werden bei den Wahlen immer noch vernachlässigt", so Dieter Demel von der Offenen Behindertenarbeit des Caritasverbandes für die Stadt und den Landkreis Augsburg. Zusammen mit seiner Kollegin Bettina Reker hat er deshalb gemeinsam mit den Ulrichswerkstätten der Caritas für Menschen mit Behinderungen in Schwabmünchen und dem Kreisjugendring Augsburg-Land auf dem Gelände der Ulrichswerkstätten einen Wahlinfotag auf die Beine gestellt.