Unbekannte brechen mehrere Autos in Schwabmünchen auf

Sie schlagen Scheiben ein und entwenden Scheinwerfer: Unbekannte beschädigen mehrere Autos in Schwabmünchen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben sich an mehreren Autos auf dem Verkaufsplatz eines Autohauses in Schwabmünchen zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilt, wurden an drei Wagen die Scheinwerfer abmontiert und entwendet. An einem anderen Fahrzeug hatten die Täter das Lenkrad und ein Navigationsgerät gestohlen.

Um in die Autos zu gelangen, schlugen die Unbekannten Seitenscheiben ein oder brachen die Frontpartien brachial auf. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Einbruch zwischen Freitag gegen 18 Uhr und Samstag gegen 9 Uhr.

Das Autohaus befindet sich in der Siemensstraße in Schwabmünchen. Bei dem Diebstahl entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen.

