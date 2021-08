Unbekannte entsorgen Kanister am Fischweiher in Schwabmünchen

Am Fischweiher in Schwabmünchen wurden mehrere Kanister entdeckt. Offenbar hatten Unbekannte die Behälter dort illegal entsorgt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben am Fischweiher in Schwabmünchen offenbar mehrere Kanister abgestellt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Behälter am Mittwoch am Westufer des Weihers am Paintenweg entdeckt. Was genau sich in den Kanistern befindet, ist bislang unklar.

Nach Angaben der Polizei sind das Gewässer oder der Boden aber nicht gefährdet, da die Kanister fest verschlossen waren. Hinweise zum unbekannten Entsorger nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen.