Unbekannte reißen Geschwindigkeitstafel aus dem Boden

Eine Geschwindigkeitstafel haben Unbekannte in Schwabmünchen aus ihrer Verankerung gerissen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Sachbeschädigung in der Gartenstraße in Schwabmünchen: Unbekannte haben dort eine Geschwindigkeitstafel mit Solarpanel aus ihrer Verankerung gerissen. Zur Höhe des Sachschadens könne man noch keine Angaben machen, berichtet die Polizei.

Die Beamten suchen nun Zeugen der Tat, die am Freitagabend in der Zeit von 20 Uhr bis Mitternacht passiert ist. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter 08232/9606-0 bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen melden. (AZ)