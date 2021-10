Unbekannter beschädigt Auto in Schwabmünchen und verschwindet

Ein Unbekannter hat eine Delle an einem geparkten Auto in Schwabmünchen hinterlassen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang Unbekannter hat ein Auto in Schwabmünchen beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag zwischen 12 und 14.30 Uhr im Breitweg in Schwabmünchen. Dort war das Auto am rechten Fahrbahnrand geparkt.

Als die Besitzerin zum Auto kam, bemerkte sie, dass die linke vordere Seite stark eingedrückt war. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen. (AZ)