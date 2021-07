Unbekannter beschädigt Sonnenschirm am Straßenrand

Ein unbekannter Fahrer hat in Schwabmünchen einen Sonnenschirm beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen

Ein Schaden von 300 Euro ist am Donnerstag bei einem Unfall in Schwabmünchen entstanden, wie die Polizei jetzt berichtet. Zwischen 14.30 und 17.30 Uhr touchierte ein Unbekannter mit seinem Wagen in der Ferdinand-Wagner-Straße einen am Straßenrand aufgestellten Sonnenschirm einer Gaststätte. Der Schirm wurde beschädigt.

Der unbekannte Verursacher setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter Telefon (08232) 9606-0 entgegen. (AZ)