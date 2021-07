Unbekannter fährt Werbetafel an: 10000 Euro Schaden

Die Polizei sucht den Besitzer eines goldfarbenen Mercedes.

Ein Unbekannter hat mit seinem Wagen auf dem McDonalds-Parkplatz in Schwabmünchen eine elektronische Werbetafel angefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er weiter. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch zwischen 8 und 8.40 Uhr. Der Fahrer stieß beim Ausfahren aus einer Parkbucht mit seinem Fahrzeug rückwärts gegen die Werbetafel. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Beim Unfallfahrzeug soll es sich um einen goldfarbenen Mercedes, eine ältere Limousine, mit möglicherweise OAL-Kennzeichen, handeln, berichtet die Polizei. Der Wagen dürfte an der Heckstoßstange einen deutlich erkennbaren Unfallschaden aufweisen. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter 08232/9606-0 entgegen. (AZ)