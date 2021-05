Unbekannter schießt mit Softairwaffe auf Transporter

Ein Unbekannter hat in Schwabmünchen mit einer Softairwaffe auf einen Transporter und ein Garagentor geschossen.

Ein Unbekannter hat mit einer Softairwaffe in der Alpenstraße in Schwabmünchen mehrere Male auf einen Transporter und ein Garagentor geschossen und dabei einen Schaden in Höhe von etwa 1.900 Euro verursacht.

Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 13. Mai, 12 Uhr, und Dienstag, 18. Mai, 13 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen unter Telefon 08232/96060.

Lesen Sie auch: