Unbekannter stiehlt Fahrrad am Bahnhof in Schwabmünchen

Ein Unbekannter entwendet in der Bahnhofstraße in Schwabmünchen ein Damenrad. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in der Bahnhofstraße in Schwabmünchen ein weiß-blaues Damenrad entwendet. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat am Mittwoch zwischen 7.30 und 16 Uhr.

Polizei: Fahrrad hat einen Wert von etwa 300 Euro

Das Rad der Marke Pegasus hat einen Wert von etwa 300 Euro. Es stand mit einem Kettenschloss versperrt am Fahrradabstellplatz am Bahnhof. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen.

Lesen Sie dazu auch